Emergenza Covid-19, il governatore della Lombardia Fontana “La cura con plasma è un incredibile traguardo, in molti casi evita ai pazienti la rianimazione” (Di domenica 3 maggio 2020) Il governatore della Lombardia, regione italiana più colpita dal Covid-19, Attilio Fontana per la prima volta parla della cura con plasma è dice che: “In molti casi consente di evitare ai pazienti la rianimazione e sapendo quanto sia dura, questo è già un incredibile traguardo contro il maledetto Covid”. La cura con plasma è stata messa a punto all’ospedale San Matteo di Pavia: “Un protocollo – spiega Fontana – predisposto dal servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del San Matteo, in collaborazione con le strutture di Mantova e Lodi, nonché dall’Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Sviluppata in Lombardia e già esportata negli Stati Uniti, dove si sta applicando in 116 centri universitari. La cura si sviluppa in abbinamento al test sierologico, sempre del San Matteo ... Leggi su baritalianews Emergenza COVID-19 - noto virologo italiano docente in Usa è ottimista “In Italia continua la grande ritirata del Coronavirus - presto torneremo alla normalità”

Emergenza COVID-19 - gli Usa - con procedura d'urgenza - autorizzano l'uso del "Remdesivir" farmaco anti-Ebola

Covid-19: nuovo caso a Francavilla Fontana. 27 in totale dall'inizio dell'emergenza

Il Sindaco Antonello Denuzzo nella tarda serata di ieri ha annunciato un nuovo caso di positività a Francavilla Fontana. In base alle informazioni ufficiali dall’inizio dell’emergenza sanitaria le ...

Coronavirus e fase 2, ecco cosa cambia per i lavoratori e le aziende che possono riaprire dal 4 maggio

Dopo quasi due mesi di lockdown, lunedì 4 maggio inizia effettivamente la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Il ritorno alla normalità interesserà in modo particolare il lavoro con la riapertura di az ...

