Conte: «Domani Fase 2, il futuro dell’Italia sarà nelle nostre mani» (Di domenica 3 maggio 2020) Le parole di Giuseppe Conte in vista dell’ingresso dell’Italia nella “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus: il messaggio del Premier Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato sui propri canali social un lungo messaggio rivolto agli italiani, a poche ore di distanza dall’ingresso del Paese nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. «Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità. Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da Domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile ... Leggi su calcionews24 Fase 2 - dagli spostamenti ai congiunti : tutti i dubbi che Conte deve chiarire entro domani

borghi_claudio : Domani riappaiono i giornali e riappare la quotidiana intervista di conte PINOCCHIO che non ce la fa a non mentire… - makkox : @MauroDeMarco @ilfoglio_it domani lo prendo cartaceo. in pratica è stampato alto come conte 1:1 :)))) - CarloCalenda : Saremmo pronti domani con @Piu_Europa. Ma purtroppo non vogliono. @ItaliaViva è un altro paio di maniche. E al Gove… - giorgiafisichel : RT @jupitears: Conte ascoltami fai una diretta stasera in cui ribadisci che domani non dobbiamo riversarci sulle strade come se avessimo vi… - settimosardo : @StefanoDonati27 Quante discussioni inutili Da domani tornare a fare quello che cazzo volete tanto a Conte lo ingabbiano tra un po’ -