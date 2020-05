Che tempo che fa, Giovanna Botteri conferma la sua eleganza: "Mi vedi anche con la giacca, l'ho messa per te" (Di domenica 3 maggio 2020) Mi vedi anche con la giacca, l'ho messa per teCosì, Giovanna Botteri, in collegamento dalla Cina a Che tempo che farà, ha esordito con Fabio Fazio, in studio, giustamente sorridente e complice:Sei tu che fai elegante la giaccaUna frase che ha confermato l'eleganza della giornalista che, nelle scorse ore, è stata al centro di un servizio di "Striscia la notizia" incentrato sui suoi capelli. Su Twitter, gli utenti hanno duramente criticato le parole del tg satirico, difendendo la giornalista che, contattata, si è limitata ad un condivisibile messaggio: Striscia la notizia, pioggia di critiche per il servizio sui capelli di Giovanna Botteri Caso di body shaming o semplice satira tagliente 'alla Striscia'? Mi piacerebbe che l'intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di ... Leggi su blogo Che Tempo Che Fa : Fazio sorpreso da Giovanna Botteri. L’attacco di Striscia

Denis Mukwege/ Il Premio Nobel : "lo stupro è sete di distruzione" (Che tempo che fa)

