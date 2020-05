Ballando | Samuel Peron svela un retroscena sulle nozze con Tania Bambaci

Leggi su lanostratv

(Di domenica 3 maggio 2020)dicon le Stelle eto unsul matrimonio Il maestro dicon le Stelle, il talent di Milly Carlucci,ha raccontato come sta trascorrendo la sua quarantena conin una intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Insieme da otto anni, in queste settimane si sono riscoperti ed è stato un’occasione per viversi ventiquattro ore su ventiquattro: “Parliamo anche di matrimonio, perchè lei con me è chiara: o la sposo o niente figli”. Una volta passata la quarantenafisseranno la data delle, dopodiché faranno un figlio “perchè non vediamo l’ora”. Il ballerino e l’attrice, ex Miss Mondo Italia 2011, stanno seguendo le regole stabilite dal governo per contrastare l’emergenza sanitaria ...