Uomini e Donne, Gemma Galgani svela: “L’amore fisico è importante” (Di sabato 2 maggio 2020) Gemma Galgani di Uomini e Donne fa una rivelazione: “L’amore fisico è importante” La storica protagonista di Uomini e Donne, in particolare del Trono Over, Gemma Galgani si è raccontata in una lunga intervista al noto settimanale DiPiù. Tra le tante cose raccontate, la dama torinese ha fatto una rivelazione piuttosto importante, che darebbe ragione anche a Tina Cipollari che l’ha sempre saputo. Gemma Galgani ha parlato dell’amore, in particolare di questo fisico, ammettendo: “È importante, non l’ho mai nascosto. Che male c’è? A qualunque età. Lo concepisco solo se sento qualcosa”. La versione rinnovata di Uomini e Donne si è rivelata ricca di corteggiatori anche giovani per Gemma Galgani, un’edizione in cui non è stata prevista nemmeno una carezza è diventata ... Leggi su lanostratv Disastro Uomini e Donne : si scende sotto il 10% di share ma a Maria va bene così

