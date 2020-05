Roma | i piccoli investitori vogliono fare causa a James Pallotta

(Di sabato 2 maggio 2020), i. La notizia arriva dagli Stati Uniti, Friedkin resta in attesa Prosegue la tormentata avventura dialla guida della. Un gruppo diche fanno parte parte di ASSPV LCC (società che detiene il controllo indiretto di ASS.p.A., tramite la sua controllata NEEPHOLDING S.p.A, come riportato dal Corriere dello Sport), ha deciso di far partire un’azione legale. Il gruppo ha presentato un’azione legale presso la corte della Cancelleria del Delaware controche vorrebbe estrometterli dalla cessione del club giallorosso “spazzando via” gli interessi dei. A riportarlo è il portale Law360.com. Leggi su Calcionews24.com

