Montpellier | migliorano le condizioni di Junior Sambia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 maggio 2020) Buone notizie dalledicolpito gravemente dal COVID-19 nei giorni scorsiledi. Il centrocampista del, colpito duramente dal COVID-19 nelle ultime settimane, potrebbe presto lasciare l’ospedale. Questo le parole del presidente Laurent Nicollin sulle pagine di France Bleu Herault. «Non sono un dottore, non dipende da me parlarne, ma la settimana scorsa ci ha spaventati molto. Siamo stati molto toccati e abbiamo sofferto con i giocatori. Mi ha chiamato martedì o mercoledì ed è stato un piacere sentire la sua voce. Sta bene. Deve riposare ma sta migliorando». Tous tellement heureux que tu ailles mieux 🙏 On espère te revoir très vite sur les terrains 👊 #UnPailladinNeLâcheRien ...