MIRACOLO SAN GENNARO | IL SANGUE SI È SCIOLTO Video | Napoli | ma niente processione

Un miracolo a porte chiuse, ma sempre un miracolo, quello nel Duomo di Napoli con lo scioglimento del sangue di San Gennaro. Ad annunciarlo, quando erano passati quattro minuti dalle ore 19, è stato l ...Si è sciolto il sangue di San Gennaro, per un singolare "miracolo a porte chiuse" dovuto all'emergenza Covid-19. Era dal 1943 che il rito non si svolgeva in forma diversa da quella tradizionale. Quest ...