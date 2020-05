Kim Jong-un non è morto e torna in pubblico. Taglia il nastro, ma guardatelo bene: dettaglio più che inquietante | Video (Di sabato 2 maggio 2020) Riappare in pubblico Kim Yong Un, dopo tre settimane di "sparizione" e speculazioni su malattia o morte. Il dittatore della Nord Corea, come testimoniano le immagini dell'agenzia di stampa Kcna di Pyongyang riprese immediatamente dalla vicina Corea del Sud e poi dal resto del mondo, ha inaugurato una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, vicino alla capitale Pyongyang, con dignitari e sua sorella e consigliera Kim Yo-Jong (che nel caso di decesso del leader 35enne era indicata come favorita per la successione). Le speculazioni sulla salute di Kim Jong-Un erano partite il 21 aprile dal Daily Nk, un media online gestito principalmente da disertori della Corea del Nord. Citando fonti non identificate all'interno del Paese, aveva affermato che Kim era in uno stato preoccupante, oltre a soffrire di tabagismo, obesità e superlavoro. Il canale ... Leggi su liberoquotidiano Nord Corea - Kim Jong Un torna in pubblico dopo tre settimane

