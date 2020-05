Ghirelli: «In Lega Pro non siamo in grado di attuare il protocollo. Poche possibilità di ripartenza» (Di sabato 2 maggio 2020) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato un’intervista, parlando così della ripartenza della Serie C Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato così ai microfoni di Radio Punto Nuovo della ripartenza del campionato di Serie C. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com. SITUAZIONE – «La Lega Pro fa un percorso interno in modo di arrivare al Consiglio Federale con un’ottica generale. Chiunque possa immaginare uno scenario diverso, non esiste, perché c’è uno statuto: chi vuol far polemica in un bicchiere d’acqua, faccia, tanto l’acqua finisce nel lavandino. Fatta questa premessa, o termina il campionato oppure dobbiamo avere due punti di riferimento: le norme federali, perché se non si fa perno su quelle, tutte le nostre decisioni ... Leggi su calcionews24 Lega Pro - Ghirelli : «Protocollo inapplicabile per i medici»

Ghirelli - pres. Lega Pro : ”Club in difficoltà - nessun introito da settimane”

LegaPro - la diffusione della “proposta indecente” fa infuriare Ghirelli (Di sabato 2 maggio 2020) Francesco, presidente dellaPro, ha rilasciato un’intervista, parlando così della ripartenza della Serie C Il presidente dellaPro, Francesco, ha parlato così ai microfoni di Radio Punto Nuovo della ripartenza del campionato di Serie C. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com. SITUAZIONE – «LaPro fa un percorso interno in modo di arrivare al Consiglio Federale con un’ottica generale. Chiunque possa immaginare uno scenario diverso, non esiste, perché c’è uno statuto: chi vuol far polemica in un bicchiere d’acqua, faccia, tanto l’acqua finisce nel lavandino. Fatta questa premessa, o termina il campionato oppure dobbiamo avere due punti di riferimento: le norme federali, perché se non si fa perno su quelle, tutte le nostre decisioni ...

marcullo02 : RT @sportface2016: #LegaPro, Ghirelli: 'I miei presidenti con i 60 medici che ho riunito in call conference, mi dicono che non c'è nessuna… - cjmimun : Calcio, Ghirelli: Al momento no chance di ripresa per la Lega Pro - sportli26181512 : Ghirelli: “Al momento i medici non ci danno chance di ripresa': Il presidente della Lega Pro: 'Tutto si può attenua… - DavideRomano96 : RT @sportface2016: #LegaPro, Ghirelli: 'I miei presidenti con i 60 medici che ho riunito in call conference, mi dicono che non c'è nessuna… - TeofiloSteven : RT @sportface2016: #LegaPro, Ghirelli: 'I miei presidenti con i 60 medici che ho riunito in call conference, mi dicono che non c'è nessuna… -