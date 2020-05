Fanno un party in garage: sette giovani multati ad Agnone, in Molise (Di sabato 2 maggio 2020) Avevano deciso di festeggiare così il Primo maggio. Adesso dovranno pagare complessivamente circa 3.000 euro Leggi su repubblica Coronavirus - nonostante la quarantena fanno un party con alcol - droga e prostitute : contagiati sei giovani rampolli (Di sabato 2 maggio 2020) Avevano deciso di festeggiare così il Primo maggio. Adesso dovranno pagare complessivamente circa 3.000 euro

Ultime Notizie dalla rete : Fanno party Fanno un party in garage: sette giovani multati ad Agnone, in Molise La Repubblica Fase 2 4 maggio Ragusa, cosa si può fare e cosa non si può fare: vademecum fedeli

Ragusa - “Alla luce delle numerose incertezze che continuano a permanere su cosa si può fare e cosa invece no in vista della fase 2, al via da lunedì 4 maggio, abbiamo pensato di predisporre un vademe ...

AGNONE - Sette giovani chiusi in un garage per festeggiare il Primo maggio con alcol e cibi della tradizione sono stati scoperti e multati dai carabinieri di Agnone (Isernia). Il blitz, in un piccolo ...

AGNONE - Sette giovani chiusi in un garage per festeggiare il Primo maggio con alcol e cibi della tradizione sono stati scoperti e multati dai carabinieri di Agnone (Isernia). Il blitz, in un piccolo ...