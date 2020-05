Altro focolaio | ci sono vittime e il numero di contagiati è aumentato

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus, i numeri che arrivano da una casa di riposo portano alla luce un nuovoe nuove. Dieci delle 12da quando è cominciato l'emergenzarisultate positive al coronavirus. Mentre altri 32 ospitiche si vanno a sommare ai 13 operatori della struttura. Stiamo parando della Asp Seneca di San Giovanni in Persiceto. Unimportante ha spiegato il sindaco Lorenzo Pellegatti, dovesi sta continuando a prestare la massima attenzione. Ma, in questi ultimi giorni qualcosa sta migliorando come ha affermato il presidente della struttura Anna Cocchi. Continua… Il primo piano della struttura è stato già sanificato dai vigili del fuoco e gli altri due piani inveceoccupati dai pazienti positivi e non infetti. Cialtri cherisultati asintomatici dal risultato dei tamponi. Cialtri sei ...