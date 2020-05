Summer Game Fest | 4 mesi di eventi live | demo e beta | gameplay e molto altro

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 1 maggio 2020) A quanto pare il Coronavirus non fermerà il settore videoludico. Nonostante la cancellazione di importanticome l’E3 ed altri ancora, gli sviluppatori di tutto il mondo hanno dato vita ad un nuovo modo per presentare le novità. Se pensavate di trascorrere l’estate a bocca asciutta come si suol dire, sarete lieti di sapere che quest’oggi è stato ufficialmente annunciato da Geoff Keighley in persona il: Un’estate ricca di novità videoludiche Solitamente un evento come l’E3 ha la durata di pochi giorni, ildurerà ben 4. Si, avete letto bene, da Maggio ad Agosto ci saranno annunci su annunci, BETE,, free to play,play e tante novità. Ilè dunque una raccolta diconplay, news ed altre ...