Stop Ligue 1, il Lione non ci sta: “Decisione frettolosa, presenteremo ricorso” (Di venerdì 1 maggio 2020) C’era da aspettarselo? C’era da aspettarselo. Lo Stop in Ligue 1, con le decisioni su Scudetto e retrocessioni, ha trovato la prima contraria: il Lione. Il club francese si è fatto sentire in un comunicato in cui fa causa alla Lega: “La posizione del governo non sembrava imporre in modo proibitivo una sospensione così definitiva come quella decisa per Ligue 1 e Ligue 2 – si legge – anche il ministro dello sport Roxana Maracineanu aveva precedentemente indicato la possibilità di giocare ad agosto, se l’evoluzione della situazione sanitaria lo avesse permesso”. “L’Olympique Lyonnais aveva quindi proposto già martedì che la lega studiasse una soluzione alternativa che consentisse la fine del campionato preservando così l’equità insita in qualsiasi competizione sportiva e in ... Leggi su calcioweb.eu Nizza - il presidente : «Stop Ligue 1? Siamo quinti e felici»

