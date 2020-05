Prima casa, sospensione mutui fino a 400mila €. Qui il nuovo modulo (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è disponibile il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui Prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto ‘Decreto Cura Italia’, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In base alla nuova normativa vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui Prima casa, gestito da CONSAP spa. Prima casa, sospensione mutui fino a 400mila €. Qui il nuovo modulo La Denuncia. Leggi su ladenuncia Fa giardinaggio davanti a casa e trova una bomba a mano della prima guerra mondiale

“Hyundai è una casa che fa poche dichiarazioni e slogan, ma molti fatti - dice Adamo - Durante il 2019 sia nel Wrc con il team ufficiale sia nel Wtcr con il team Brc (italiano, ndr) supportato ...

[Rassegna stampa] – 1 maggio 1994: Ayrton Senna prende il via nella sua ultima gara, scuro in volto dopo aver assistitio alla morte di Roland Ratzenberger. Non c’è gioia nel suo volto. Poi arriverà an ...

