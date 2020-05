Joe Biden ha negato di aver abusato sessualmente di una sua ex assistente

(Di venerdì 1 maggio 2020) A marzo Tara Reade lo aveva accusato per fatti successi nel 1993 e oggine ha parlato per la prima volta pubblicamente

Agenzia_Ansa : #Biden smentisce l'accusa di abusi sessuali #Usa2020 #ANSA - fracchio_ : RT @RogerHalsted: Il giocattolo del #metoo gli si è ritorto contro, ora che le accuse sessuali toccano il loro cocco Joe Biden avversario d… - RogerHalsted : Il giocattolo del #metoo gli si è ritorto contro, ora che le accuse sessuali toccano il loro cocco Joe Biden avvers… - eugenecharrot : @Marzia86045145 @Agenzia_Ansa Non è questione se Joe Biden sia colpevole. Il punto è l'atteggiamento dei Democratic… - ShootersykEku : A volte mi chiedo chi tra donna e uomo è stupratore...Una cosa è certa,che la donna ha la prima e ultima parola x a… -

New York, 01 mag 14:52 - (Agenzia Nova) - Joe Biden, ex vicepresidente statunitense e principale candidato alla nomination democratica in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre, ha n ...Mondo - Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti risponde alle accuse di una assistente e risalenti al 1993, quando Biden era senatore per il Delaware. Quanto lei sostiene non è mai ...