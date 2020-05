Il rossetto ai tempi del Covid-19: ecco come utilizzarlo! (Di venerdì 1 maggio 2020) come cambia l’uso del rossetto ai tempi del Covid-19? Lo indosseremo sotto la mascherina? Certo che sì, resta il make-up per eccellenza: ci aiuta a sentirci belle e sensuali, esaltando il nostro sorriso con una semplice passata. Il cosmetico terapeutico dell’universo femminile è proprio lui. Se guardandoci allo specchio, la pelle risulta poco luminosa basta un tocco sulle labbra per migliorare l’umore. Stiamo attraversando un periodo nero della storia, non solo nazionale, ma anche mondiale! Coloriamo le nostre giornate ed le nostre labbra sempre, nonostante la necessità di coprirle sotto a dispositivi di protezione… e poi postiamoci sui social, curate e truccate di tutto punto. La bellezza salverà il mondo e noi possiamo contribuire a renderlo magnifico! Curiose? Iniziamo! La svolta “social”. Poco prima della ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 1 maggio 2020)cambia l’uso delaidel-19? Lo indosseremo sotto la mascherina? Certo che sì, resta il make-up per eccellenza: ci aiuta a sentirci belle e sensuali, esaltando il nostro sorriso con una semplice passata. Il cosmetico terapeutico dell’universo femminile è proprio lui. Se guardandoci allo specchio, la pelle risulta poco luminosa basta un tocco sulle labbra per migliorare l’umore. Stiamo attraversando un periodo nero della storia, non solo nazionale, ma anche mondiale! Coloriamo le nostre giornate ed le nostre labbra sempre, nonostante la necessità di coprirle sotto a dispositivi di protezione… e poi postiamoci sui social, curate e truccate di tutto punto. La bellezza salverà il mondo e noi possiamo contribuire a renderlo magnifico! Curiose? Iniziamo! La svolta “social”. Poco prima della ...

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #allenatori #coronavirus #rossetto Rossetto, non dimenticate gli allenatori: “Ep… - ElenaLorenzini9 : @lasorelladikarl Se sono ancora quasi nuovi/praticamente mai usati, li regalo. Altrimenti li butto (a parte qualche… - Ninanelvento : @ladoria1 Stessa ribellione, oggi metto un rossetto liquido rosso no transfer e l'effetto sbavatura da joker é stat… - NeoNDemoN95 : Quando per ottenere un pugno di rossetto ci vogliono cinquecento libbre di questi petali: del rossetto puro, dal lu… - FPBll : RT @QueenofSorrow75: I tempi belli, quelli del rossetto rosso. -

Ultime Notizie dalla rete : rossetto tempi Il rossetto ai tempi del Covid-19: ecco come utilizzarlo! NonSoloRiciclo 15 anni di Fondazione Merz. Intervista alla presidente

Parola a Beatrice Merz, presidente della Fondazione torinese intitolata a Mario Merz e attiva nel panorama dell’arte da ormai quindici anni. Sono trascorsi quindici anni dalla nascita della Fondazione ...

Emma Marrone, in quarantena lascia i capelli al naturale ma non rinuncia al rossetto rosso

La quarantena è dura per tutti, anche per le star, che da un giorno all'altro si sono ritrovate a dover rinunciare ai loro numerosi impegni lavorativi, chiudendosi in casa proprio come ogni persona "n ...

Parola a Beatrice Merz, presidente della Fondazione torinese intitolata a Mario Merz e attiva nel panorama dell’arte da ormai quindici anni. Sono trascorsi quindici anni dalla nascita della Fondazione ...La quarantena è dura per tutti, anche per le star, che da un giorno all'altro si sono ritrovate a dover rinunciare ai loro numerosi impegni lavorativi, chiudendosi in casa proprio come ogni persona "n ...