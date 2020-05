I gesti di sportività e fair play più memorabili nel mondo del calcio

Leggi su 90min

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ilè uno sport che ha sempre fatto discutere tutti in maniera appassionata e feroce, ma ha anche mostrato talvolta il suo lato migliore. Ecco gli episodi "virtuosi" dipiù famosi degli ultimi anni e non solo. Il gesto di Paolo Di Canio Al West Ham Paolo Di Canio è ricordato come una vera e propria leggenda, ma l'ex Juve, Napoli e Lazio viene ricordato in Inghilterra soprattutto per un gran gesto di. In una gara con l'Everton a Goodison Park il portiere dei Toffees...