Diavoli svela il passato di Dominic | Nina e Massimo e mostra Alessandro Borghi nudo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 maggio 2020) Nonostante l'atipica festività di oggi, 1 maggio,torna in onda su Sky Atlantic con due nuovi episodi, il quinto e il sesto, che porteranno lo spettatore ad un passo dal finale complicando l'intreccio di storie e di verità alla base di questa storia. Quello in scena questa sera sarà il terzo appuntamento con Patrick Dempsey ,e Kasia Smutniak ed è proprio dai loro tre personaggi che si riprenderà questa asfissiante corsa. È domenica,viene informato dell'ennesimo tradimento dio, meglio, di quello che il suo team ha fatto andando contro le regole ma ci sarà qualcosa di più importante a distogliere il CEO dalla questione, che cosa? La scomparsa della moglie.non risponde al telefono e dove la stavano aspettando non è mai arrivata e questo impensierisceal punto ...