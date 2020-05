CorSport: in caso di stop, per Gravina niente scudetto, ma sì alle retrocessioni (Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Figc Gravina ha apprezzato le parole di Spadafora e quelle di Dal Pino, scrive il Corriere della Sera. Entrambi hanno contribuito ad “abbassare i toni”. Intanto, si continua a lavorare ai piani alternativi nel caso in cui il Governo dovesse decidere di fermare il campionato. Gravina li ha già comunicati a Malagò. Se ne discuterà l’8 maggio, nel Consiglio federale. Per quanto riguarda promozioni e retrocessioni, scrive il quotidiano sportivo, “l’idea di Gravina è di mantenere assolutamente il meccanismo, tutt’al più riducendo il numero delle squadre. Ad esempio, i ‘travasi’ tra serie A e B dovrebbero scendere da 3 a2. In ogni caso, però, non ci saranno tornei allargati, vale a dire che il massimo campionato dovrà restare a 20, non passare a 22. Difficile scongiurare il ... Leggi su ilnapolista CorSport : la Juventus pensa a un escamotage per il rientro degli otto stranieri - e c’è il caso Higuain

CorSport : la lite tra Figc e medici sportivi sui tamponi in caso di calciatore positivo

Corsport : Gli incassi del Napoli in caso di qualificazione per l’Europa League (Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Figcha apprezzato le parole di Spadafora e quelle di Dal Pino, scrive il Corriere della Sera. Entrambi hanno contribuito ad “abbassare i toni”. Intanto, si continua a lavorare ai piani alternativi nelin cui il Governo dovesse decidere di fermare il campionato.li ha già comunicati a Malagò. Se ne discuterà l’8 maggio, nel Consiglio federale. Per quanto riguarda promozioni e, scrive il quotidiano sportivo, “l’idea diè di mantenere assolutamente il meccanismo, tutt’al più riducendo il numero delle squadre. Ad esempio, i ‘travasi’ tra serie A e B dovrebbero scendere da 3 a2. In ogni, però, non ci saranno tornei allargati, vale a dire che il massimo campionato dovrà restare a 20, non passare a 22. Difficile scongiurare il ...

napolista : CorSport: #Gravina non vorrebbe assegnare dello scudetto in caso di stop Se ne discuterà nel Consiglio federale de… - ottaviozanetti : RT @capuanogio: Il piano B in caso di stop della stagione prevede niente scudetto, due retrocessioni in #SerieB e la prossima #SerieA tassa… - capuanogio : Il piano B in caso di stop della stagione prevede niente scudetto, due retrocessioni in #SerieB e la prossima… - mdm0505 : @CorSport Articolo senza decenza e dignità ... che si trovi sul corriere dello sport è solo un caso? Io non credo... - Guidobaldo29 : RT @araujopampanin: Corriere, caso Zazzaroni: non vuole tornare sano di mente e fa partire l'allarme al TSO -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport caso CorSport: in caso di stop, per Gravina niente scudetto, ma sì alle retrocessioni ilnapolista PRIMA PAGINA - CdS: "Gravina valuta la situazione in caso di stop, niente Scudetto e due retrocessioni"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la possibile non-ripartenza del calcio. L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la possibile non-r ...

Intrigo Pogba: lo United deve vendere, ma c'è una clausola...

MANCHESTER (Inghilterra) - Da una parte la necessità (o quasi) di vendere, dall'altra la possibilità di prolungare il contratto e mantenere una posizione di forza con il suo giocatore. Il Manchester U ...

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la possibile non-ripartenza del calcio. L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la possibile non-r ...MANCHESTER (Inghilterra) - Da una parte la necessità (o quasi) di vendere, dall'altra la possibilità di prolungare il contratto e mantenere una posizione di forza con il suo giocatore. Il Manchester U ...