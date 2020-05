Conte torna a parlare: “In alcune zone si può riaprire prima” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il premier Giuseppe Conte parla agli italiani nel giorno dedicato al lavoro e ai lavoratori e si rivolge a chi gli chiede di allentare i divieti per riprendere l'attività. "Sono sicuro - scrive il presidente del consiglio su Facebook rispondendo alla lettera di un barbiere di Potenza - che, con il rispetto delle regole adottate, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio. E attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca: se abbassiamo il rischio di contrarre il virus e rispettiamo i protocolli di sicurezza, tanti clienti torneranno a tagliarsi i capelli senza essere bloccati dalla paura". "Non farò finta - aggiunge il premier - di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. (Continua...) Non cadono nel vuoto, non sono parole al ... Leggi su howtodofor Renzi torna all'attacco : “Milioni di posti a rischio. Se Conte sceglie il populismo - noi non ci saremo”

Coronavirus - Conte : “Da lunedì 4 milioni di persone tornano al lavoro grazie alle misure - chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti”

