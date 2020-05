Conte: “Chiedo scusa per i ritardi di pagamento, la vostra rabbia non cade nel vuoto” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio”. Inizia così il messaggio del premier Conte su Facebook, attraverso il quale ha ricordato la festa del primo maggio in un momento così complicato nella vita del Paese. Tra scuse per i ritardi dei pagamenti e possibilismo nella riapertura anticipata di alcune attività, il premier ha espresso vicinanza ai tutti i lavoratori italiani: “Molti, durante la fase più acuta di questa emergenza, hanno lavorato negli ospedali, in strada o in ufficio per assicurarci assistenza, soccorso, sicurezza e beni essenziali. Oltre 4 milioni tornano a lavoro lunedì grazie ai primi risultati delle misure di Contenimento: impiegati, addetti e operai che potranno confidare ... Leggi su italiasera Il Primo Maggio di Conte : “Chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti”

Conte “mondo esaltato dai nostri Decreti”/ “Chiedono copie e ammirano nostra fase 2”

Coronavirus - Conte : “Chiedo scusa per i ritardi su cassa integrazione e bonus - arrivate all’Inps 11 milioni di richieste” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio”. Inizia così il messaggio del premiersu Facebook, attraverso il quale ha ricordato la festa del primo maggio in un momento così complicato nella vita del Paese. Tra scuse per idei pagamenti e possibilismo nella riapertura anticipata di alcune attività, il premier ha espresso vicinanza ai tutti i lavoratori italiani: “Molti, durante la fase più acuta di questa emergenza, hanno lavorato negli ospedali, in strada o in ufficio per assicurarci assistenza, soccorso, sicurezza e beni essenziali. Oltre 4 milioni tornano a lavoro lunedì grazie ai primi risultati delle misure dinimento: impiegati, addetti e operai che potranno confidare ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Alle banche chiedo un atto d’amore per l’Italia. Uno sforzo per erogare subito liquidità alle… - LegaSalvini : CONTE: “CHIEDO UN ATTO D’AMORE ALLE BANCHE”. Buonanotte...... Ma non si può avere un governo che governi? - Rinaldi_euro : Chiedo per un amico: ma il Presidente della Repubblica Mattarella è d’accordo sulle disposizioni del DPCM di Conte?… - zazoomblog : Conte: Ripartiremo a pieno regime Ritardi negli aiuti? Chiedo scusa - #Conte: #Ripartiremo #pieno #regime - liviofiorillo : RT @LaStampa: Con un post, il presidente del Consiglio celebra la Festa dei lavoratori e risponde a un barbiere: «Attività come la sua potr… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Chiedo Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web