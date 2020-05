Basentini si dimette da capo del Dap dopo le polemiche sulla scarcerazione dei boss. Salvini: “Bonafede primo responsabile” (Di venerdì 1 maggio 2020) Dimissioni Basentini da capo del Dap dopo le polemiche per la scarcerazione dei boss. ROMA – Sono arrivate le dimissioni di Francesco Basentini da capo del Dap. Il dirigente ha deciso di fare un passo indietro dopo le polemiche sulle scarcerazioni dei boss che lui stesso in un incontro con Bonafede ha definito “strumentali e totalmente infondate“. Critiche che “fanno male al Dipartimento” e proprio per questo Basentini ha preferito rassegnare le proprie dimissioni che diventeranno ufficiali sabato 2 maggio 2020. Il ministro Bonafede, come precisato dal Corriere della Sera, ha ringraziato del lavoro svolto il dirigente e presto potrebbe eleggere il suo successo. Nino Di Matteo il favorito per la successione di Basentini Il Ministero di via Arenula ha iniziato tutti i contatti per nominare il successore di Basentini. Il favorito sembra essere ... Leggi su newsmondo Carceri : bufera sul Dap - Basentini si dimette. L'opposizione : "Via anche Bonafede"

