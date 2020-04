Le squadre del ventennio (2000-2020) | L'Inter del Triplete di Mourinho (Di giovedì 30 aprile 2020) Ci sono squadre capaci di entrare nella storia del calcio. Una di queste è l'Inter del 2009/2010, una squadra incredibile, ricca di giocatori e uomini forti, ma, soprattutto, capace di dominare tutto e tutti. Dopo 3 anni di vittorie nazionali sotto la guida di Roberto Mancini, infatti, alla squadra nerazzurra mancava un ultimo step per consacrarsi: la Champions League. Il trofeo, sogno di tutte le squadre, ma forse ancor di più dei nerazzurri, a secco da troppo tempo (45 anni) e del loro... Leggi su 90min Squadre internazionali (2000-2020) : la Top 11 dell'Uruguay

Le squadre del ventennio (2000-2020) : La Lazio di Cragnotti Campione d'Italia

Le squadre del ventennio (2000-2020) : il Milan di Carlo Ancelotti (Di giovedì 30 aprile 2020) Ci sonocapaci di entrare nella storia del calcio. Una di queste è l'del 2009/2010, una squadra incredibile, ricca di giocatori e uomini forti, ma, soprattutto, capace di dominare tutto e tutti. Dopo 3 anni di vittorie nazionali sotto la guida di Roberto Mancini, infatti, alla squadra nerazzurra mancava un ultimo step per consacrarsi: la Champions League. Il trofeo, sogno di tutte le, ma forse ancor di più dei nerazzurri, a secco da troppo tempo (45 anni) e del loro...

emergenzavvf : #COVID19, prosegue l’allestimento dell’ospedale da campo a Schiavonia (PD). Squadre e autogru dei #vigilidelfuoco a… - PiKristian : @Dario_Donato Scudetto non assegnato,campionato a 22 squadre con inizio anticipato in modo da non accavallare impeg… - 24LeRoi : Se proprio si deve fare la finale Scudetto si faccia tra la due squadre che hanno passato più tempo al primo posto.… - DanVMor : @Futbolmetrix1 Guarda la fase finale del 2006 è probabilmente la migliore tra i mondiali contemporanei per livello… - TheEnigma88 : RT @La_Bianconera: #Juventus 18: la Signora è maggiorenne! #Gentile stappa, #Tardelli e #Morini 'stanchi di gioia', #Furino pronto col bicc… -