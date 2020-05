L’Assedio torna sul Nove ma in seconda serata (Di giovedì 30 aprile 2020) Daria Bignardi torna L’Assedio, ma “non è proprio L’Assedio. E’ L’Assedio ai tempi dell’assedio”, dice Daria Bignardi, che col suo programma manca sul Nove dall’ultima puntata del 4 marzo, prima della sospensione causa Coronavirus. Ora si appresta a tornare, ma in seconda serata, mercoledì 6 maggio alle 23.05, con L’Assedio Racconta. “Vi mostriamo un documentario, che hanno realizzato due bravissimi film-maker, che si chiamano Valentina e Alessio. Lo vediamo insieme e poi ne parliamo, e parliamo di tutto quello che abbiamo vissuto in queste settimane” ha annunciato la Bignardi, anticipando tra gli ospiti della puntata l’attore Sandro Veronesi, la fotografa e fotoreporter Letizia Battaglia, Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari e Zuzu, artefice della sigla della trasmissione. Un ritorno che potrebbe ... Leggi su davidemaggio L’Assedio torna sul Nove - ma in seconda serata (Di giovedì 30 aprile 2020) Daria BignardiL’Assedio, ma “non è proprio L’Assedio. E’ L’Assedio ai tempi dell’assedio”, dice Daria Bignardi, che col suo programma manca suldall’ultima puntata del 4 marzo, prima della sospensione causa Coronavirus. Ora si appresta are, ma in, mercoledì 6 maggio alle 23.05, con L’Assedio Racconta. “Vi mostriamo un documentario, che hanno realizzato due bravissimi film-maker, che si chiamano Valentina e Alessio. Lo vediamo insieme e poi ne parliamo, e parliamo di tutto quello che abbiamo vissuto in queste settimane” ha annunciato la Bignardi, anticipando tra gli ospiti della puntata l’attore Sandro Veronesi, la fotografa e fotoreporter Letizia Battaglia, Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari e Zuzu, artefice della sigla della trasmissione. Un ritorno che potrebbe ...

