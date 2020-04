L’Allieva 3 Alessandra Mastronardi su Radio Capital «Non sappiamo quando torneremo sul set, il nostro settore è stato abbandonato» (Di giovedì 30 aprile 2020) L' Allieva 3 set bloccato, Alessandra Mastronardi intervista su Radio Capital «Vaghiamo nel buio» In una breve intervista rilasciata ieri sera al programma Radiofonico Maryland di Mary Cacciola su Radio Capital, Alessandra Mastronardi ha parlato del suo impegno con Unicef Italia, essendo Goodwill Ambassador da Venezia 76, e soprattutto del set de L’Allieva 3 bloccato dal 9 marzo per via dall’emergenza Covid-19 «Mancavano due mesi e mezzo e purtroppo non sappiamo quando ricominciamo, un grave danno per il nostro settore che è stato abbandonato» ha ammesso la protagonista de L’Allieva «Nessuno sa niente e vaghiamo nel buio, una ... Leggi su spettacoloitaliano L’Allieva 2 ascolti tv 26 aprile 2020 - altri 4 milioni di telespettatori per le repliche su Rai 1 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

L’Allieva 2 ascolti tv 26 aprile 2020 - altri 4 milioni di telespettatori per le repliche su Rai 1 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

L’Allieva 2 in replica : trama seconda puntata con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale (Di giovedì 30 aprile 2020) L' Allieva 3 set bloccato,intervista su«Vaghiamo nel buio» In una breve intervista rilasciata ieri sera al programmafonico Maryland di Mary Cacciola suha parlato del suo impegno con Unicef Italia, essendo Goodwill Ambassador da Venezia 76, e soprattutto del set de L’Allieva 3 bloccato dal 9 marzo per via dall’emergenza Covid-19 «Mancavano due mesi e mezzo e purtroppo nonricominciamo, un grave danno per il nostro settore che è stato abbandonato» ha ammesso la protagonista de L’Allieva «Nessuno sa niente e vaghiamo nel buio, una ...

isola_nino : Mio guilty pleasure L’Allieva con Alessandra Mastronardi, Giorgio Marchesi e LINO GUANCIALE. Sto rivedendo pure le… - filippi_ilaria : RT @linoguan_italia: Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono il medico legale Claudio Conforti e la specializzanda Alice Allevi in #LA… - anna_maria_alt : RT @sacrofanoo: nessuno: ma proprio nessuno: io: OH MA CONOSCI LINO GUANCIALE È BRAVISSIMO MA NON HAI MAI VISTO L'ALLIEVA SAI NOI DEL FAN… - Silvia162968550 : RT @linoguan_italia: Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono il medico legale Claudio Conforti e la specializzanda Alice Allevi in #LA… - infoitcultura : L’Allieva 2 in replica: trama seconda puntata con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale -