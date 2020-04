In Calabria riaprono i bar | Santelli sfida Conte | ecco tutte le novità

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 30 aprile 2020) Novità per i calabresi. La governatrice Jole, riconoscendo l’impegno e l’alto senso di responsabilità dimostrato dai cittadini della, ha varato una serie di direttive che traghettano verso la fase due. Una vera e propriaal Governo. La governatrice di centrodestra, infatti, da oggi domani 30 aprile, riapre i bar.di seguitole novità. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti ...