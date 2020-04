Gamma Ray Burst | la rivincita dei protoni

(Di giovedì 30 aprile 2020) Un team di ricercatori sembra aver finalmente svelato il mistero che, per più di 40 anni dalla loro scoperta ha avvolto iRay(GRB), le più violente ed energetiche esplosioni nell’universo. Secondo lo studio, appena pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, l’intensa e breve radiazione dei GRB nei raggiverrebbe prodotta daie non dagli elettroni, come si è pensato a lungo. I, spiraleggiando in intensi campi magnetici, emettono radiazione che prende il nome di luce di sincrotrone. Queste condizioni sono realizzate nei potenti getti che si originano dai buchi neri che alimentano i GRB. Il gruppo di ricerca che ha realizzato lo studio è guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e vede la partecipazione di colleghi dell’Istituto Nazionale di Fisica ...

Un team di ricercatori sembra aver finalmente svelato il mistero che, per più di 40 anni dalla loro scoperta ha avvolto i Gamma ray burst (Grb), le più violente ed energetiche esplosioni nell'universo ...