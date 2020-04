Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: precipita e muore a 31 anni (Di giovedì 30 aprile 2020) Stava festeggiando la fine del lockdown in Turchia. Ha scelto di andare su una scogliera parco Duden di Anatyla, dove da tempo attendeva di poter tornare. Si è messa in posa per la Foto davanti a un’amica, ma all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitata. Olesia Suspitsina, di nazionalità kazaka, domenica scorsa è morta a 31 anni. La notizia è riportata dal NyPost e da Sputniknews. Un volo di almeno 35 metri. La donna aveva scalato una barriera di sicurezza in modo che la sua amica potesse immortalarla in piedi sul bordo della scogliera con maestose cascate sullo sfondo. Poi l’incidente proprio di fronte all’amica che, sotto choc per il dramma vissuto, è riuscita comunque ad avvertire le autorità. Il corpo della vittima è stato trovato in acqua, privo di vita, ed è stato trasportatoa ... Leggi su newscronaca.myblog “Non vale - siamo in quarantena…” : Elisabetta Canalis accavalla le gambe - posa sensuale [FOTO]

Antonella Mosetti posa senza veli su Instagram : la foto da bollino rosso

Amici di Maria De Filippi in lutto : “Riposa in pace. Ti voglio ricordare così - con un sorrisone…” [FOTO] (Di giovedì 30 aprile 2020) Stava festeggiando ladelin Turchia. Ha scelto di andare su unaparco Duden di Anatyla, dove da tempo attendeva di poter tornare. Si è messa inper ladavanti a un’amica, ma all’improvviso ha perso l’equilibrio ed èta. Olesia Suspitsina, di nazionalità kazaka, domenica scorsa è morta a 31 anni. La notizia è riportata dal NyPost e da Sputniknews. Un volo di almeno 35 metri. La donna aveva scalato una barriera di sicurezza in modo che la sua amica potesse immortalarla in piedi sul bordo dellacon maestose cascate sullo sfondo. Poi l’incidente proprio di fronte all’amica che, sotto choc per il dramma vissuto, è riuscita comunque ad avvertire le autorità. Il corpo della vittima è stato trovato in acqua, privo di vita, ed è stato trasportatoa ...

rotoIini : @nuvoleena bene mi assicurerò di fare più foto con quella posa allora - zomoz_nozotroz : RT @Mariquita_la1a: No va be'...?? Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: precipita e muore a 31 anni https://t… - melancholia_LC : RT @hufflecass: il fatto che un’influencer che posta una foto in posa e una foto normale per far vedere la differenza è vista dalle donne c… - 19donatella : RT @Mariquita_la1a: No va be'...?? Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: precipita e muore a 31 anni https://t… - FMGibellini : RT @ModenaDintorni: Sapevate che? La posa della prima pietra avvenne l'8 dicembre 1923 alla presenza del Re Vittorio Emanuele III e dell'Ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto posa Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: precipita e muore a 31 anni Leggo.it Coronavirus, foto sulla scogliera per festeggiare la fine della quarantena: 31enne scivola e muore

Aspettava con ansia la fine del lockdown per poter godere di nuovo della bellezza che la circondava. Ma è stato proprio durante i festeggiamenti per la fine della quarantena per il coronavirus che Ole ...

Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: precipita e muore a 31 anni

Stava festeggiando la fine del lockdown in Turchia. Ha scelto di andare su una scogliera parco Duden di Anatyla, dove da tempo attendeva di poter tornare. Si è messa in posa per la foto davanti a un'a ...

Aspettava con ansia la fine del lockdown per poter godere di nuovo della bellezza che la circondava. Ma è stato proprio durante i festeggiamenti per la fine della quarantena per il coronavirus che Ole ...Stava festeggiando la fine del lockdown in Turchia. Ha scelto di andare su una scogliera parco Duden di Anatyla, dove da tempo attendeva di poter tornare. Si è messa in posa per la foto davanti a un'a ...