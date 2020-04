Campionato | in caso di sospensione si studia il piano B | due promozioni | due retrocessioni

5maggio2002 : PSG proclamato Campione di Francia. Anche in Italia non può che essere così in caso di non ripresa del campionato,… - MVadrucci : @AndreJoker22 Certamente, ma la serie A sarebbe un caso a parte..se il campionato ripartisse, lo farebbero con tutt… - milamalditesta : @SantucciFulvio l'Inter e Samp hanno una partita in meno delle altre. Questa cosa come si gestisce in caso di fine campionato? - n0tst0nks : @armcopp Perché non 'potrà giocarci'? Essendo in corsa per vincerla, potrebbe giocarla in un solo caso: vincendola.… - NoireButterfly_ : @OfficialSSLazio @ciroimmobile Chiariamo: 1)Che se riprendesse il campionato vincereste lo scudetto, ci credete sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato caso Serie A, cosa succede se il campionato non riparte? Corriere della Sera Gravina sfida il Governo: "Non firmerò mai per lo stop dei campionati, ce lo imponga"

Il presidente federale: "Io sto tutelando gli interessi di tutti, vi immaginate quanti contenziosi ci saranno in caso di blocco? Tutti lo invocano, lo faccia il Governo, io rispetterò le regole" "Il p ...

Il capo dei medici Uefa: "Con protocolli e disposizioni si può ricominciare a giocare"

Il professor Meyer: "Occorre garantire la salute degli atleti e delle persone coinvolte nella ripresa, ma ci sono le condizioni per riprendere le competizioni" Il capo del Comitato medico della Uefa, ...

