Amici Speciali, Maria De Filippi conferma: Veronica Peparini fuori dal cast (Di giovedì 30 aprile 2020) Maria De Filippi conferma: Veronica Peparini non sarà nel cast di Amici Speciali Amici All Stars è stato trasformato in Amici Speciali. Maria De Filippi sta per tornare in prima serata con l’edizione dedicata ai personaggi già famosi del suo talent show, una gara in quattro puntate dedicate all’emergenza coronavirus. Saranno dodici i talenti, tutti ex di Amici eccetto per Michele Bravi, che si sfideranno sul palco. Unica giurata confermata al momento è Vanessa Incontrada, mentre resta ancora da definire la data di partenza. Possibile è anche il suo ritorno al sabato sera. Intervistata da Vanity Fair la conduttrice Maria De Filippi ha confermato che Veronica Peparini non sarà nel cast di Amici Speciali, confermando che la docente della versione classica del talent show più longevo e famoso del piccolo schermo non è stata ... Leggi su lanostratv Amici Speciali giudici - regole e verità sulla Celentano : cacciata?

