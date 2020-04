Trasporti nel caos verso la ripartenza. E la gestione tocca alla cordata uscente (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIRENZE. E' il caos. Lunedì 4 maggio scatta la Fase due, la Toscana del lavoro riapre i battenti, ma l'organizzazione dei Trasporti pubblici è in altomare. Sui servizi di autobus e treni regna sovrana l'incertezza. Per i bus non si sa quanti mezzi torneranno a girare né quali linee ci saranno. Il consorzio Mobit ha tagliato i servizi del 50% e contratta da sé la ripartenza con gli enti che glielo chiedono. Per i treni la Regione dice che ne rientrano cento, che passano dal 30 al 55% del servizio ordinario, ma tratte e orari sono ancora sconosciuti. Mentre Ferrovie dello Stato non si sbilancia su niente. Non dice nemmeno se le mascherine si devono indossare quando si viaggia in treno. La Regione prova a fare da guida. «I Trasporti pubblici toscani avranno un'offerta diversa dal passato che deve tenere conto delle norme di tutela della ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus nell’aria : quanto tempo sopravvive sui trasporti pubblici e nei bagni

Trasporti - un'idea per limitare il contagio tra i lavoratori nella Fase due

