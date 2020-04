Renzi attacca Conte: “Un premier non può cambiare la Costituzione” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Renzi attacca Conte: “Un premier non può cambiare la Costituzione” “Un presidente del Consiglio non può con proprio decreto cambiare la Costituzione”. Lo ha detto Matteo Renzi al Tg5, attaccando duramente il premier Giuseppe Conte e il suo ultimo dpcm per la fase 2. Il leader di Italia Viva si scaglia contro il provvedimento che segnerà l’inizio della riapertura del paese, dopo due mesi di lockdown a causa dell’epidemia di Coronavirus, definendolo sbagliato, se non addirittura pericoloso. Renzi ha assicurato che non aprirà una crisi di governo durante la pandemia ma ha criticato il decreto definendolo “uno scandalo costituzionale“. La risposta del premier: “C’è libertà di opinione, a me tocca decidere e toccano le responsabilità del caso”. Matteo ... Leggi su tpi Renzi attacca ancora Conte : “Il Governo nega le libertà agli italiani”

Renzi attacca Conte : “Libertà viene prima del Governo”. La replica del premier : “Tocca a me decidere”

Renzi attacca : "Il dpcm è scandaloso" (Di mercoledì 29 aprile 2020): “Unnon puòla Costituzione” “Un presidente del Consiglio non può con proprio decretola Costituzione”. Lo ha detto Matteoal Tg5,ndo duramente ilGiuseppee il suo ultimo dpcm per la fase 2. Il leader di Italia Viva si scaglia contro il provvedimento che segnerà l’inizio della riapertura del paese, dopo due mesi di lockdown a causa dell’epidemia di Coronavirus, definendolo sbagliato, se non addirittura pericoloso.ha assicurato che non aprirà una crisi di governo durante la pandemia ma ha criticato il decreto definendolo “uno scandalo costituzionale“. La risposta del: “C’è libertà di opinione, a me tocca decidere e toccano le responsabilità del caso”. Matteo ...

HuffPostItalia : Renzi attacca Conte: 'Non si può tenere il Paese agli arresti domiciliari' - fanpage : Renzi attacca Conte: “Chi deciderà quali sono gli affetti stabili? Maria De Filippi?” #28aprile - fanpage : Matteo Renzi attacca il Premier #Conte #28aprile - MicheleAnnibale : RT @emifittipaldi: Renzi, laureato in legge, attacca il Comitato tecnico-scientifico: 'Folli. C'è chi vuole seminare il panico'. Renzi così… - MarinaPunto1 : RT @emifittipaldi: Renzi, laureato in legge, attacca il Comitato tecnico-scientifico: 'Folli. C'è chi vuole seminare il panico'. Renzi così… -