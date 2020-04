Poliziotto ucciso da rom | i quattro restano in carcere | è omicidio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha convalidato il fermo per irom arrestati per la morte dell’agente di polizia Pasquale Apicella,a causa uno scontro frontale con l’auto guidata dai banditi che scappavano dopo essere stati intercettati dalla polizia. Il reato contestato a tre di loro è divolontario, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, per il quarto del gruppo è di favoreggiamento. Così aveva chiesto il procuratore aggiunto Rosa Volpe ricostruendo l’incidente non come un evento casuale o non determinato dalla volontà di chi era alla guida dell’auto e dei due complici all’interno, ma come un atto deliberatamente voluto per ammazzare e guadagnarsi la fuga. Pasquale era al volante della gazzella della che aveva intercettato i ...