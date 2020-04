Penna | Mercato Sociale è aiuto a famiglie in difficoltà

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – “Nuova iniziativa del Municipio X. Sulla scia della gia’ collaudata ‘Centrale della Solidarieta” ha aperto, sul territorio del litorale, il primodi Roma Capitale. L’iniziativa consente di distribuire alimenti allein difficolta’ e verra’ affiancata dalla distribuzione di card con punti per fare la spesa a nuclei familiari nelle stesse condizioni che verranno individuati attraverso i servizi sociali”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Carola. “Sara’ una card ricaricabile in cui i punti verranno caricati in base al tempo che le persone dedicheranno a lavori socialmente utili per la citta’. I progetti di lavoro avranno durata determinata in 3, 6, o 12 mesi e prevedono corsi di formazione, soprattutto per chi verra’ impiegato in ...