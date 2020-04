Mafiosi, la Costituzione non è un taxi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nei giorni del Coronavirus sta diventando un problema quello dei Mafiosi detenuti al 41 bis mandati “ai domiciliari”. Preliminare ad ogni altra considerazione è che lo Stato deve tutelare la salute di tutti i detenuti, Mafiosi compresi, e del personale anche in situazioni di emergenza pandemica. Utilizzando a tal fine - prima di tutto - le strutture sanitarie che già funzionano nelle carceri o adattando nuovi locali. Fissato questo principio base, resta aperta la discussione su altri versanti. È vero che la pena (articolo 27 della Costituzione) deve tendere alla rieducazione del condannato, ma ciò ha un senso solo quando si tratta di condannati che mostrano di volersi reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno. Non è assolutamente il caso dei Mafiosi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nei giorni del Coronavirus sta diventando un problema quello deidetenuti al 41 bis mandati “ai domiciliari”. Preliminare ad ogni altra considerazione è che lo Stato deve tutelare la salute di tutti i detenuti,compresi, e del personale anche in situazioni di emergenza pandemica. Utilizzando a tal fine - prima di tutto - le strutture sanitarie che già funzionano nelle carceri o adattando nuovi locali. Fissato questo principio base, resta aperta la discussione su altri versanti. È vero che la pena (articolo 27 della) deve tendere alla rieducazione del condannato, ma ciò ha un senso solo quando si tratta di condannati che mostrano di volersi reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno. Non è assolutamente il caso dei...

Nei giorni del Coronavirus sta diventando un problema quello dei mafiosi detenuti al 41 bis mandati “ai domiciliari”. Preliminare ad ogni altra considerazione è che lo Stato deve tutelare la salute di ...

Fuori un altro boss, Bonafede “spinge” per un magistrato antimafia al Dap

Scarcerato anche il corleonese Pietro Pollichino, il ministro della Giustizia chiede al Csm di inviare Roberto Tartaglia al Dipartimento penitenziario CATANIA - Un altro boss della mafia siciliana che ...

