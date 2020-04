L'ultimo omaggio dei colleghi di Apicella mentre i parenti assistono in lacrime, lo straziante video (Di mercoledì 29 aprile 2020) "Dove sta babbo?", chiede il figlioletto dell'agente, mentre i lampeggianti blu delle pantere si avvicinano all'abitazione: le sirene risuonano nel quartiere, l'ultimo straziante omaggio per il collega deceduto Federico Garau  Luoghi: Napoli Leggi su ilgiornale Meghan Markle - l’ultimo omaggio alla principessa Diana (Di mercoledì 29 aprile 2020) "Dove sta babbo?", chiede il figlioletto dell'agente,i lampeggianti blu delle pantere si avvicinano all'abitazione: le sirene risuonano nel quartiere, l'strazianteper il collega deceduto Federico Garau  Luoghi: Napoli

VentoJammers : RT @Fabius40884986: E`il 74imo,entra lui viene accolto da uno scroscio di applausi bernabeu in piedi x rendere l ultimo omaggio al campion… - Fabius40884986 : E`il 74imo,entra lui viene accolto da uno scroscio di applausi bernabeu in piedi x rendere l ultimo omaggio al cam… - globaltavor : ++++ in omaggio con l’ultimo numero di global tavor l’elegante raccolta completa +++++ Audiostream qui:… - Goodness_Oz : E sono felice che si possano fare i funerali. L ultimo omaggio, l ultimo saluto. - janviertoscan : #viaggioinitalia #paesaggioitaliano Viaggio in Calabria di Aubin-Louis #Millin, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 2… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo omaggio "Dov'è babbo?" "Non c'è più": l'ultimo saluto a Pasquale Apicella Vesuvio Live Omaggio dei Vigili del fuoco all’agente Apicella. A Marano saluto dei colleghi tra l’applauso dei residenti (VIDEO)

MARANO – Tutta Napoli si unisce al dolore per la scomparsa di Pasquale Apicella, il poliziotto caduto nel tentativo di fermare la fuga di alcuni rapinatori. Nella serata del 28 aprile i Vigili del Fuo ...

Nuovo ponte, nel giorno dell’ultimo varo i costruttori portano il Nessun Dorma in filodiffusione in tutta la città

Genova. Completata la struttura dell’opera, Salini Impregilo accende “Ponte Italia”, un fascio luminoso tricolore che, da stasera e fino al 1 maggio, festa dei lavoratori, illuminerà il ponte in tutta ...

MARANO – Tutta Napoli si unisce al dolore per la scomparsa di Pasquale Apicella, il poliziotto caduto nel tentativo di fermare la fuga di alcuni rapinatori. Nella serata del 28 aprile i Vigili del Fuo ...Genova. Completata la struttura dell’opera, Salini Impregilo accende “Ponte Italia”, un fascio luminoso tricolore che, da stasera e fino al 1 maggio, festa dei lavoratori, illuminerà il ponte in tutta ...