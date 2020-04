Libri, eventi e festival internazionali di maggio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nelle prossime settimane segnalo l'edizione digitale del festival della Società Digitale di Berlino (solo giovedì 7, poi riprenderà dal vivo in agosto) e il Documentary festival di Barcellona (dal 19). Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni: https://euwomenroadshow.eu/bootcamp-2 (Women in Entrepreneurship, Israele, 3-8); https://re-publica.com/en (festival dei media e della società digitale, Berlino, web, il 7); (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Libri - eventi e festival internazionali di maggio

Libri - link - eventi e festival digitali internazionali di aprile

Libri - link - eventi e festival digitali internazionali di aprile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nelle prossime settimane segnalo l'edizione digitale deldella Società Digitale di Berlino (solo giovedì 7, poi riprenderà dal vivo in agosto) e il Documentarydi Barcellona (dal 19). Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni: https://euwomenroadshow.eu/bootcamp-2 (Women in Entrepreneurship, Israele, 3-8); https://re-publica.com/en (dei media e della società digitale, Berlino, web, il 7); (...) - Tribuna Libera

Librimondadori : A dieci anni dalla pubblicazione di HUNGER GAMES, il nuovo romanzo della saga creata da Suzanne Collins! Il mondo d… - Casellabooksweb : @paulolden1 Di eventi pubblici come presentazioni di libri o festival culturali. Di teatro. Che non si fanno più.… - 2_crim : RT @kniga_kagala: Cercando un libro praticamente introvabile mi sono per caso imbattuto in un venditore eBay, costretto dagli eventi a tent… - CCottarelly : RT @kniga_kagala: Cercando un libro praticamente introvabile mi sono per caso imbattuto in un venditore eBay, costretto dagli eventi a tent… - esseeffe03 : RT @kniga_kagala: Cercando un libro praticamente introvabile mi sono per caso imbattuto in un venditore eBay, costretto dagli eventi a tent… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri eventi Libri, eventi e festival internazionali di maggio AgoraVox Italia "Materie prime. Artisti italiani contemporanei tra terra e luce", una mostra online

Dopo il successo riscosso nel 2019 alla Rocca Roveresca di Senigallia (AN) con l'esposizione "Materie prime. Artisti italiani contemporanei tra terra e luce", a cura di Giorgio Bonomi, Francesco Tedes ...

Stephen King e la quarantena in stile Shining: "Mi sento un po' Jack Torrance"

Stephen King ha citato Shining per spiegare in una recente intervista la sua situazione durante la quarantena. Lo scrittore non sembrava però voler far riferimento agli aspetti più violenti e terrific ...

Dopo il successo riscosso nel 2019 alla Rocca Roveresca di Senigallia (AN) con l'esposizione "Materie prime. Artisti italiani contemporanei tra terra e luce", a cura di Giorgio Bonomi, Francesco Tedes ...Stephen King ha citato Shining per spiegare in una recente intervista la sua situazione durante la quarantena. Lo scrittore non sembrava però voler far riferimento agli aspetti più violenti e terrific ...