La vedova di un runner | «Mio marito ucciso dal virus | indebolito dalla corsa La gente

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Mattino ha probabilmente l’articolo più toccante e interessante del giorno. Lo firma Gianluca Agata che intervista ladi Giampiero Coppola. La signora Maria Aristo. Suoera un. Aveva 56 anni. Si allenava due volte la settimana. Stava preparando la maratona di Roma. Ha combattuto dieci giorni in terapia intensiva al Cotugno prima di arrendersi. «Usciva solo per correre. In dieci giorni la situazione è precipitata ed i suoi polmoni sono collassati». La signora – racconta Agata – è isciritta alla chat deidel. Lunedì, dopo aver visto le immagini sul Lungomare, è intervenuta. «Se pure non volete farlo per gli altri, fatelo per voi e limitate le uscite, soprattutto le corse. Rinunciate allaperché ilattacca in maniera silente. Gli effetti collaterali sono ...