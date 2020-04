I presidenti di centrodestra a Mattarella: “Elezioni regionali al più presto” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI presidenti delle regioni di centrodestra scendono in campo e scrivono una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e ai presidenti delle Camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico. La lettera è firmata dai governatori di Abruzzo (Marco Marsilio), Basilicata (Vito Bardi), Calabria (Jole Santelli), Friuli Venezia Giulia (Massimiliano Fedriga), Liguria (Giovanni Toti), Lombardia (Attilio Fontana), Molise (Donato Toma), Piemonte (Alberto Cirio), Sardegna (Christian Solinas), Sicilia (Nello Musumeci), Umbria (Donatella Tesei) e Veneto (Luca Zaia). “La Fase 1 dell’emergenza Covid”, scrivono i presidenti di centrodestra, “ha visto un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIdelle regioni discendono in campo e scrivono una lettera al presidente della Repubblica Sergio, al premier Giuseppe Conte, al ministro per gli AffariFrancesco Boccia e aidelle Camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico. La lettera è firmata dai governatori di Abruzzo (Marco Marsilio), Basilicata (Vito Bardi), Calabria (Jole Santelli), Friuli Venezia Giulia (Massimiliano Fedriga), Liguria (Giovanni Toti), Lombardia (Attilio Fontana), Molise (Donato Toma), Piemonte (Alberto Cirio), Sardegna (Christian Solinas), Sicilia (Nello Musumeci), Umbria (Donatella Tesei) e Veneto (Luca Zaia). “La Fase 1 dell’emergenza Covid”, scrivono idi, “ha visto un ...

