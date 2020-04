Giulia De Lellis si sfoga sui social: “Mi arrabbio tantissimo” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giulia De Lellis si sfoga sui social: “Mi arrabbio tantissimo” Giulia De Lellis, oltre che far parlare di sé per la sua relazione tutt’altro che tranquilla con Andrea Damante, si racconta da sempre a 360 gradi sui suoi profili social, attraverso i quali, proprio poche ore fa, ci ha confessato una cosa che le causa tantissima rabbia. Non è la prima volta che l’influencer ne parla, tanto da averci creato una vera e propria sezione dedicata, dopotutto è il suo lavoro quello di condividere con i seguaci la sua vita. Giulia De Lellis è solita fare dei tutorial nei quali mostra dei trucchetti del make-up a coloro che la seguono, e, a proposito di make-up, oggi è tornata a parlare di un problema che ha dovuto affrontare (e come lei tante altre ragazze): l’acne! Giulia De Lellis condivide il suo problema con i fan: “Vi ... Leggi su lanostratv Giulia De Lellis Ha Tradito Andrea Iannone : Le Parole dell’Investigatore!

