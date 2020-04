Emergenza Covid, report odierno: crolla il numero dei positivi in Campania (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 812 tamponi di cui 5 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 465 tamponi di cui 2 risultati positivi; – OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 91 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 240 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 192 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 51 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - quasi rientrata l’emergenza in Sicilia - +20 da ieri e nessun decesso

Il concerto di Radio Italia a Palermo è rimandato a causa dell’emergenza Covid-19

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza covid: Marsilio convoca riunione per confronto su misure e azioni da adottare Regione Abruzzo Coronavirus, l'Oms: "Svezia modello per il ritorno alla normalità"

Svezia sì, Svezia no. Tutti a parlare del Paese nordico e del suo controverso soft lockdown. L'organizzazione mondiale della Sanità invece non ha dubbi, e durante il consueto briefing sulla pandemia h ...

Coronavirus, Brasile supera la Cina. Bolsonaro: "Non faccio miracoli"

Mentre continuano a crescere i casi di Covid-19 in Brasile, nel Paese fanno discutere le nuove dichiarazioni del presidente Jair Bolsonaro che a un giornalista che gli chiedeva dell'aumento dei contag ...

