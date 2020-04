Coronavirus | governo verso diffida ordinanza Calabria su riaperture

petergomezblog : #Coronavirus, il rapporto dell’istituto superiore della sanità che ha spinto il governo alla prudenza: “Se si riapr… - VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Il Governo vuole una “Commissione censura” come ai tempi della Stasi. (Intervento in… - fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi contro il governo (di cui fa parte): “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evo… - maxfarina : RT @Linkiesta: Il Governo sta perdendo la sfida del #coronavirus ma sta vincendo quella ideologica contro il mondo politico-culturale liber… - sostengo5 : ++STELLE GUERRIERE++ La lega vuole farci uscire di casa e farci ammalare. A questi qui non frega niente della salut… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo

La Stampa

Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus da Monza e Brianza di martedì 28 aprile 2020. Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus da Monza e Brianza di ma ...29 aprile 2020 - Prosegue il periodo di quarantena forzata di Eleonora Giorgi. La marciatrice lombarda, che almeno non deve prepararsi in maniera a dir poco ad ostacoli per le Olimpiadi, rinviate di u ...