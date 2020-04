CAOS (Di mercoledì 29 aprile 2020) Che in questo tempo, razionale e emotivo. dialettico e di contenuti. Navighiamo a vista, in uno scenario che sa di assurdo, di costruito, e di falso. I media informano e disinformano, e le persone sono lasciate nella foschia, forse un pò voluta, forse un pò accaduta. Nel corso della mia vita lavorativa ho appreso che l'ambiguità, la mancanza di chiarezza, molto spesso, sono uno strumento voluto. Non sono sempre la conseguenza di stupidità o disattenzione, ma la (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Coronavirus Lombardia - trasporti : distanze impossibili. Rischio caos : «Divieti ingestibili in treno»

Coronavirus - autocertificazioni - congiunti e bimbi. Caos fase 2 - Viminale al lavoro

Coronavirus - autocertificazioni - congiunti e bimbi. Caos fase 2 - Viminale al lavoro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Chein questo tempo,razionale eemotivo.dialettico e di contenuti. Navighiamo a vista, in uno scenario che sa di assurdo, di costruito, e di falso. I media informano e disinformano, e le persone sono lasciate nella foschia, forse un pò voluta, forse un pò accaduta. Nel corso della mia vita lavorativa ho appreso che l'ambiguità, la mancanza di chiarezza, molto spesso, sono uno strumento voluto. Non sono sempre la conseguenza di stupidità o disattenzione, ma la (...) - Tribuna Libera

6000sardine : Venezia ora, è incredibile!Dopo la piazza della #Meloni, ora #Salvini fa un post dando visibilità a un gruppo di ma… - 6000sardine : L’appello di #forzanuova di andare in chiesa a Pasqua violando la quarantena, è stato rilanciato da #salvini questo… - LaStampa : Caos mascherine, le farmacie: non possiamo perderci col prezzo imposto - gulpito : RT @LaVeritaWeb: Il commissario perde il controllo. Prima dichiara guerra ai «liberisti da divano», poi dà buca alle Regioni che lo aspetta… - peachbehumble : RT @OizaQueensday: Ma comunque, se proprio vogliamo essere pignoli, cos’è? Gli imam sono più cretini rispetto ai vescovi? Credete che in It… -

Ultime Notizie dalla rete : CAOS Caos Usa: ora a Trump (e all'industria farmaceutica) i tamponi piacciono Il Manifesto In Italia si discute, in Svezia Ibra si allena: il Milan si ritroverà l’uomo più in forma della Serie A?

Il club ha autorizzato Zlatan a restare in patria fino a quando da noi non ci saranno certezze sulla ripartenza. E’ segnalato in una condizione strepitosa Se ne sta nella sua isola felice. Allenamento ...

Numero decessi Covid-19. L’analisi dei dati Istat. Unsic lancia l’allarme.

28 Aprile 2020 28 Aprile 2020 Redazione Umdi Leave a Comment on Numero decessi Covid-19. L’analisi dei dati Istat. Unsic lancia l’allarme. Numero decessi Covid-19 elevatissimo secondo l’indagine Unsic ...

Il club ha autorizzato Zlatan a restare in patria fino a quando da noi non ci saranno certezze sulla ripartenza. E’ segnalato in una condizione strepitosa Se ne sta nella sua isola felice. Allenamento ...28 Aprile 2020 28 Aprile 2020 Redazione Umdi Leave a Comment on Numero decessi Covid-19. L’analisi dei dati Istat. Unsic lancia l’allarme. Numero decessi Covid-19 elevatissimo secondo l’indagine Unsic ...