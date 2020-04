Abitazione, domicilio, dimora: dove andare senza prendere la multa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dal 4 maggio sarà possibile varcare i confini regionali ma solo per andare al proprio domicilio, Abitazione o residenza. Ma qual è la differenza? Le istruzioni per capire meglio il Dpcm 26 aprile (che non menziona la dimora e quindi escluderebbe le seconde case) Leggi su ilsole24ore Coronavirus - cambia l’autocertificazione : non prevede più il rientro “nel luogo di domicilio - abitazione o residenza” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dal 4 maggio sarà possibile varcare i confini regionali ma solo peral proprioo residenza. Ma qual è la differenza? Le istruzioni per capire meglio il Dpcm 26 aprile (che non menziona lae quindi escluderebbe le seconde case)

g0dofnub : @FStuppia In Campania già da luendi hanno aperto pizzerie ecc solo asporto con consegna a domicilio con orari prest… - camilla_marino0 : @Ph0_enix_ si può tornare a domicilio residenza e abitazione quindi non dovresti aver nessun problema - runner_me_ : @akakoby @raistolo @Miti_Vigliero 'salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per mot… - somis : @cyclistwolf Dal 4 sarà consentito in ogni caso tornare al proprio luogo di residenza, domicilio, abitazione - Conte27513375 : @artemisia3191 Se vai sul sito del governo trovi il DPCM. ART. 1 lettera a) ultime due righe. è in ogni caso consen… -

Ultime Notizie dalla rete : Abitazione domicilio Abitazione, domicilio, dimora: dove andare senza prendere la multa. Rebus seconde case - Dieci casi concreti Il Sole 24 ORE Coronavirus, Italia: attività economiche, ecco cosa sarà aperto il 4 maggio / L'elenco completo

Ad esempio, potranno ritornare in funzione le industrie dei settori della manifattura e delle costruzioni e del relativo commercio all’ingrosso. Il decreto, oltre a prevedere la possibilità, per i sin ...

Coronavirus, Basilicata: Tampone per chi arriva da fuori regione

Milano, 29 apr. (LaPresse) - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l'ordinanza n. 20 del 29 aprile 2020, contenente ulteriori misure di contrasto e prevenzione dell'emergenza ...

Ad esempio, potranno ritornare in funzione le industrie dei settori della manifattura e delle costruzioni e del relativo commercio all’ingrosso. Il decreto, oltre a prevedere la possibilità, per i sin ...Milano, 29 apr. (LaPresse) - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l'ordinanza n. 20 del 29 aprile 2020, contenente ulteriori misure di contrasto e prevenzione dell'emergenza ...