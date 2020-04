Tina Cipollari attaccata da Gemma Galgani | “È ancora più spietata”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 28 aprile 2020)del Trono Over di Uomini e Donne torna ad attaccare: “E’più spietata” Oggiha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione la dama torinese tanto amata dal pubblico a casa ha raccontato un po’ di sè e ha anche detto la sua sulle novità apportate da Maria De Filippi al Trono Over e Trono Classico di Uomini e Donne. Ad un certo punto il giornalista non ha potuto esimersi dal farle notare checontinua a non credere nei suoi buoni intenti. Eha quindi confessato con estrema schiettezza: “Non la ferma nemmeno l’emergenza sanitaria! È impavida,più spietata…” E in effetti anche ierihanno dato vita a un furioso botta e ...