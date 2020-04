“Siete uno splendore unico!”. Francesca e Isabella, le figlie di Wanda Nara e Mauro Icardi conquistano tutti (Di martedì 28 aprile 2020) Non passa ormai giorno che Wanda Nara non faccia parlar di sé. Il suo palcoscenico privilegiato è senza alcun dubbio quello di Instagram, dove quotidianamente la moglie e agente di Mauro Icardi aggiorna il proprio profilo sul social network con nuove foto, video o stories. “Fran e Isi, tagliamo i limoni dal nostro albero e i più piccoli ci mostrano come fare una limonata”. Protagoniste del nuovo video sono Francesca e Isabella, le figlie che Wanda Nara ha avuto dal calciatore Mauro Icardi. La showgirl, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 4 come opinionista accanto al cantante Pupo, ha pubblicato il video delle piccole di casa mentre preparano una limonata con i limoni del loro giardino della villa di Como. La famiglia sta trascorrendo la quarantena in Lombardia, dove è arrivata poco più di un mese da Parigi. Per questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 aprile 2020) Non passa ormai giorno chenon faccia parlar di sé. Il suo palcoscenico privilegiato è senza alcun dubbio quello di Instagram, dove quotidianamente la moglie e agente diIcardi aggiorna il proprio profilo sul social network con nuove foto, video o stories. “Fran e Isi, tagliamo i limoni dal nostro albero e i più piccoli ci mostrano come fare una limonata”. Protagoniste del nuovo video sono, lecheha avuto dal calciatoreIcardi. La showgirl, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 4 come opinionista accanto al cantante Pupo, ha pubblicato il video delle piccole di casa mentre preparano una limonata con i limoni del loro giardino della villa di Como. La famiglia sta trascorrendo la quarantena in Lombardia, dove è arrivata poco più di un mese da Parigi. Per questo ...

BenjieFede : @GiuliaCeccato13 Avevamo in mente un’altra idea per quella canzone.... Ma se siete ansiose di votarla, la facciam… - enriemme : RT @VincenzoVitale_: Ieri parlavo a telefono con un dirigente importante, di una società tedesca. “Il vostro Conte è uno tosto in Europa,… - Nino18865453 : RT @VincenzoVitale_: Ieri parlavo a telefono con un dirigente importante, di una società tedesca. “Il vostro Conte è uno tosto in Europa,… - gilabi3 : RT @VincenzoVitale_: Ieri parlavo a telefono con un dirigente importante, di una società tedesca. “Il vostro Conte è uno tosto in Europa,… - fdmiglioroma : @nzingaretti @Corriere @pdnetwork Serve che ve ne andate a casa! Sicuramente non è facile governare in un periodo c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siete uno Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web