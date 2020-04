Pietro Maso massacrò i genitori a sprangate, ora fa il cameriere in Spagna (Di martedì 28 aprile 2020) Pietro Maso massacrò i genitori, ora fa il cameriere in Spagna. E’ stato uno dei casi più seguiti anche a livello mediatico, colpì la ferocia delle sue azioni. Dopo la rivelazione sulla possibile uscita dal carcere di Salvatore Parolisi (qui tutti i dettagli), il settimanale Giallo coglie l’occasione per fare il punto su che fine … L'articolo Pietro Maso massacrò i genitori a sprangate, ora fa il cameriere in Spagna è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 28 aprile 2020)massacrò i, ora fa ilin. E’ stato uno dei casi più seguiti anche a livello mediatico, colpì la ferocia delle sue azioni. Dopo la rivelazione sulla possibile uscita dal carcere di Salvatore Parolisi (qui tutti i dettagli), il settimanale Giallo coglie l’occasione per fare il punto su che fine … L'articolomassacrò i, ora fa ilinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LaVale8 : @CapitanMorgan27 Guarda, sono a tanto così dal fare il Pietro Maso. - SimoneGiani2 : Nessuno che in questi casi pensi a Pietro Maso. #congiunti - pirata_21 : Chissà come si regola Pietro Maso con la storia dei #congiunti? #Fase2 - Silvana96460728 : @nonelarena Come, pazzi maniacali alla Pietro Maso, alla Erika e Omar, e chissà quanti altri non hanno avuto gli on… - AncoraMarina65 : @UltraVioletta25 @SimonaRutDiba SI, tranqui.. ricordo ancora quel puzzone di Pietro Maso che aveva ucciso i genitor… -

