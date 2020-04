Perché «Little Fires Everywhere» è la serie che vorremmo vedere

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 aprile 2020) Come Big Little Lies, solo più avvincente. Little Fires Everywhere, adattamento televisivo del romanzo omonimo, è la serie tv della primavera, l’opera da recuperare. Ma, in Italia, sembra che nessuna rete, ancora, si sia fatta avanti per aggiudicarsela. Lo show, che negli Stati Uniti è andato in onda su Hulu, tra marzo e aprile, è la storia di una realtà sommersa, che regole e norme, che un ordine apparente ha cercato di camuffare. Shaker Heights è un sobborgo alle porte di Cleveland, dove il buon vicinato è diventato un’urgenza politica. Chi vi capiti e decida di viverci, deve sorbirsi la lettura di svariati fogli: un plico di benvenuto con il quale capire come funzioni la cittadina. La spazzatura deve stare nascosta, nei giardini posteriori delle villette a schiera. I vigilanti scelti tra la comunità devono accollarsi l’onere di vegliare sui figli altrui. I ragazzi devono eccellere nelle materie di studio. Perché Shaker Heights è la via più breve per garantirsi un posto nell’Ivy League. E le madri, con i loro bei capelli in piega e l’abbigliamento che tradisce la promessa di una casa pulita e biscotti caldi, devono tenere le redini della propria famiglia. Anche a costo di ridimensionare le proprie ambizioni professionali.