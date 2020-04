Mascherine dalla Cina: indagata Irene Pivetti (Di martedì 28 aprile 2020) Giorgia Baroncini La principale accusa a carico dell'imprenditrice è frode in commercio, ma l'ex presidente della Camera è indagata anche per l'illecito amministrativo Irene Pivetti è indagata a Siracusa per le Mascherine importate dalla Cina. L'indagine, come rivela Repubblica, ha al centro la Only Logistics, la società di cui è amministratrice unica e rappresentante legale l'ex presidente della Camera. Pivetti è stata accusata di frode in commercio per aver importato Mascherine modello Ffp2 "dotate di una falsa certificazione di conformità da parte della Icr Polska Co.Ltd" e venduto i dispositivi di protezione a diversi distributori in tutta Italia. L'Inail, con un provvedimento del direttore centrale del 16 aprile, le aveva però imposto il divieto di metterle sul mercato. L'imprenditrice è indagata anche per ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti : sequestrate mascherine che la sua società ha importato dalla Cina

